Министр обороны Степан Полторак задекларировал 951 199 гривен, а его жена - 892 361 гривен доходов за 2017 год. Такие данные приводятся в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

По данным декларации, заработная плата Полторака составила 645 280 гривен, гонорары и другие выплаты - 192 000 гривен, проценты на банковские вклады - 113 919 гривен.

Супруга министра обороны задекларировала 825 000 гривен дохода от отчуждения недвижимого имущества, и проценты на банковские вклады - 67 361 гривен.

Кроме того, Полторак задекларировал 306 000 гривен и 62 000 долларов наличных средств, а его жена - 520 000 гривен и 93 000 долларов.

На банковских счетах министра в "Ощадбанке" хранится 697 212 гривен и 20 950 долларов, в Укрэксимбанке - 63 047 гривен.

У жены на банковских счетах: в Укрэксимбанке размещено 283 624 гривен; в Ощадбанке - 290 276 гривен и 20 140 евро; в Приватбанке - 24 462 гривен и 11 евро.

При этом у министра обороны Украины, согласно декларации, нет собственного жилья, а также другого недвижимого и движимого имущества. Вместе с женой он живет в номере отеля площадью 41,65 кв.м, который является служебным жильем.

В то же время жена министра владеет квартирой в Харькове площадью 66,7 кв.м, а также в 2017 году получила в собственность по договору дарения от матери автомобиль Mini Cooper 2015 года выпуска (стоимостью 150 000 гривен).

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