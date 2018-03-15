Химические отравляющие вещества нервно-паралитического действия "Новичок", предположительно использованные при отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, могли находиться в распоряжении разных государств.

Об этом передает "Радио Свобода" со ссылкой на одного из предполагаемых создателей "Новичка" Вила Мирзаянова, который в 1996 году эмигрировал в США.

Также, по словам Мирзаянова, все необходимые для синтезирования "Новичка" формулы были опубликованы в его книге еще в 2008 году.

"Англичане вполне могли синтезировать его (яд "Новичок" - Прим.Ред.) на основе тех формул, которые я опубликовал в своей книге, вышедшей в свет в 2008 году. Каждая страна самостоятельно заботится о своей безопасности, и в рамках изучения возможных угроз можно было создать образец. Так что опытные образцы могли быть у многих стран, но производство было отлажено только в СССР и России", - сказал он.

Мирзаянов отметил, что британские следователи могли определить тип вещества, которым был отравлен Скрипаль с вероятностью 96%.

"Взятая проба сравнивается с уже известными", - отметил ученый.

Как сообщала "Страна", Великобритания, США, Франция и ФРГ выступили с совместным заявлением по делу Скрипаля.

Отметим, что Великобритания не будет делиться с Россией образцом вещества, которым отравили Скрипаля.

На фоне скандала со Скрипалем, пока Тереза Мэй объявляла о разрыве с Россией, "Газпром" успешно разместил в Лондоне облигаций на 750 миллионов евро.