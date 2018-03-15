Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Валерия Пацкана (БПП) в связи с назначением на должность главы Счетной палаты. "За" проголосовали 279 народных депутатов, сообщает телеканал "112 Украина"

Счетная палата - это подотчетный Верховной Раде орган в составе девяти человек, который обладает полномочиями контролировать расходы государственного бюджета. Но, кроме того, по новому законодательству, Счетная палата получила право контролировать не только расходы, а и доходы органов государственной власти, а посему является важным винтиком во властном механизме.

В отношении главы Счетной палаты Романа Магуты, возглавляющего орган с 2012 года, и еще одного члена СП открыто уголовное производство, а самого Магуту выпустили из- под домашнего ареста. Эпопея с назначением нового состава длится уже не первый год. Еще в 2016 году парламентский комитет по вопросам бюджета предложил 30 кандидатов на замену всем членам СП.

Как сообщала "Страна", 4 апреля 2017 председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратился в комитет Верховной Рады по вопросам бюджета о назначении повторного конкурса по избранию членов Счетной палаты.