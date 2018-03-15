Во Львовской области поезд сбил 46-летнего человека, который сидел на рельсах. Трагедия произошла на перегоне Дубляны-Обильное.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

По предварительным данным, машинист увидел человека, который сидел на рельсах. На сигналы поезда он никак не отреагировал. В результате 46-летний житель района погиб на месте происшествия.

Тело потерпевшего направлено на экспертизу.



Открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.



Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится досудебное расследование.

Как сообщала "Страна", киевляне хотят наказать машиниста, который лихачит на красной ветке метро. По словам пассажиров, он очень любит разгоняться на перегонах между станциями, а потом резко тормозить.

Также мы писали о том, что во Львове на железной дороге нашли тело мужчины, разрубленное пополам.

Напомним, что три станции киевского метро изменят работу 15 марта из-за матча "Динамо" - "Лацио".