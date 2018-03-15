Львовян хотят обязать перекрасить свои дома в связи с тем, что при инвентаризации львовских фасадов было обнаружено 1322 многоэтажки с так называемой лоскутной покраской. Об этом пишет издание Zaxid.net.

Собственникам домов направят предупреждение о приведении фасадов в соответствие с паспортами благоустройства.

"Мы провели инвентаризацию фасадов по лоскутной окраске. На основе этого сделали базу данных. Соответственно, на сегодня 1322 дома, где есть лоскутная покраска фасадов. Также мы проанализировали количество паспортов фасадов. Есть только 148 паспортов. Это 1,9% от общего количества фасадов", - рассказала Ирина Маруняк, директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета.

По ее словам, больше всего домов, которые окрашены ненадлежащим образом, у Галицком, Лычаковском и Сиховском районах. В процентном соотношении больше всего таких у Сиховском районе. Чаще всего это связано с утеплением домов.

Поэтому районные администрации направляют предупреждения собственникам помещений по приведению фасадов в соответствие с паспортами благоустройства, при наличии этих паспортов.

"Эту работу будем продолжать. Также проводим инвентаризацию наиболее критических фасадов, чтобы предусмотреть средства в бюджете города и сделать паспорта этих фасадов, чтобы потом можно было привести их в соответствие", - добавила Ирина Маруняк.

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