В Ивано-Франковской области застрявшую на дороге маршрутку вытаскивали трактором
В Ивано-Франковской области из-за ужасного состояния дороги в село Луковец-Вишневский пришлось тащить маршрутку с помощью трактора.
Об этом один из очевидцев написал на странице группы Varta1 в Facebook.
"Присоединяюсь к флешмобу дороги Галичины. Это – дорога в село Луковец-Вишневский, где живут мои родители. Тянут единственную маршрутку, которая ходит в этом направлении. А дальше по дороге еще интереснее… ", - сказано в сообщении.
Фото: facebook.com/Varta1
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