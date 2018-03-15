В Ивано-Франковской области из-за ужасного состояния дороги в село Луковец-Вишневский пришлось тащить маршрутку с помощью трактора.

Об этом один из очевидцев написал на странице группы Varta1 в Facebook.

"Присоединяюсь к флешмобу дороги Галичины. Это – дорога в село Луковец-Вишневский, где живут мои родители. Тянут единственную маршрутку, которая ходит в этом направлении. А дальше по дороге еще интереснее… ", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/Varta1

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