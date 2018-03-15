В УЕФА начался официальный прием заявок на покупку билетов на финал Лиги чемпионов, который состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве 26 мая. Прием запросов продлится до 22 марта.

Об этом сообщает УНН.

Самые дешевые - билеты 4-й категории - будут стоить 70 евро. Их владельцы получат возможность наблюдать за игрой за воротами команд на высоких и низких уровнях стадиона.

Также получить билет за 70 евро могут люди на креслах-колясках с сопровождающими.

Билеты 3-й категории - стоят 160 евро. Эти места также расположены за воротами команд, но с лучшим обзором стадиона.

Билеты 2-й категории за 320 евро позволят разместиться ближе к углам поля.

Самые дорогие билеты стоят 450 евро. Их владельцы будут сидеть на центральных трибунах НСК "Олимпийский".

Если спрос превысит предложение, то будет проведена лотерея, в которой примут все корректно поданные заявки.

Один человек может подать заявку не более, чем два билета. До 6 апреля они будут проинформированы о судьбе своих заявок на электронную почту.

Как сообщала "Страна", "Барселона" и "Бавария" вышли в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Первый гол в матче стал самым быстрым в карьере Месси.

Напомним, что со второй попытки Киевсовет выделил 25 млн на финал Лиги чемпионов.