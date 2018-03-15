В МВФ приветствовали назначение Якова Смолия - главой Национального банка Украины и рассчитывают на сотрудничество.

Об этом говорится в сообщении МВФ со ссылкой на постоянного представителя Фонда в Украине Йосту Люнгмана, передают Украинские новости.

"Мы приветствуем назначение Якова Смолия главой Национального Банка Украины и рассчитываем на сотрудничество с ним и с возглавляемым им институтом. В течение последних лет НБУ поразительно продвинулся вперед в вопросах денежно-кредитной политики и оздоровления банковской системы и предстал как критически важный якорь стабильности в Украине. Важно, чтобы НБУ в составе команды высокопрофессиональных специалистов продолжал эти усилия и оставался независимым", - заявил представитель МВФ в Украине.

Как сообщала "Страна", МВФ порекомендовал Украине установить рыночные цены на газ. Реформирование цен на энергоносители является одним из наиболее определяющих достижений в Украине в течение последних лет.

Напомним, что НБУ обязали отвечать на обращения граждан на мобильный или электронную почту.