Арбитражный суд Москвы расторг контракт Минобороны России с украинским КБ "Южное" на опытно-конструкторские работы по продлению сроков эксплуатации стратегических ракет "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана"), следует из информации в картотеке арбитражных дел, передает "РИА Новости".

Суд также обязал КБ выплатить оборонному ведомству около 1,1 миллиарда рублей неустойки за невыполнение договорных обязательств.

В "Южном", в свою очередь, указали на то, что срыв заказов связан с запретом на военное сотрудничество с Россией, который ранее ввела Украина. Его в КБ называли "обстоятельством непреодолимой силы", но суд этот довод отклонил.



Рассмотрение дела на завершающей стадии шло в закрытом режиме, поэтому сам вердикт не опубликуют. Ранее, на одном из заседаний в сентябре 2017 года, представитель бюро заявил, что предприятие "рассматривает возможность" предложить российским военным мировое соглашение. Было ли это сделано, неизвестно.

Решение пока не вступило в силу, его могут обжаловать в течение месяца.

"Южное" - советское, затем украинское научно-конструкторское бюро, занимается разработкой ракетно-космической техники. Среди важнейших изобретений - экологически чистая ракета-носитель "Зенит", стратегический комплекс "Воевода", конверсионный проект "Днепр", несколько спутников дистанционного зондирования Земли.

Как сообщала "Страна", ранее суд Москвы повторно отказался арестовывать турбины Siemens, поставленные в Крым.

Напомним, ранее Кабмин утвердил оклад гендиректора КБ "Южное" Дегтярева в четверть миллиона гривен.

Мы писали, что в Сети опубликовано видео, как в КБ "Южное" разрабатывают новую гиперзвуковую ракету.