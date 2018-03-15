В феврале 2018 года показатель роста инфляция на потребительском рынке страны составил 0,9%, по сравнению с данными за 2018 года. Об этом сообщает сайт Госслужбы статистики Украины.

В связи с этим, за месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки в среднем выросли на 0,9%.

Более всего подорожали фрукты - на 6,8%. Рыба возросла в цене на 2,4%, хлеб - на 1,6%, а овощи - на 1,5%.

Подорожали и акцизные товары: табачные изделия и алкоголь в среднем "потяжелели" на 1,4%. В частности, табак - на 2,1%, алкоголь - на 0,7%.

Кроме того, существенно поднялись цены и на проезд в автодорожном транспорте - на 2,7%. Топливо и масла подорожали на 2,2%.

На воду и электроэнергию, а также газ цены поднялись на 0,4%. А тарифы на содержание домов и придомовых территорий выросли на 2,2%.

Напомним, в феврале в Украине подорожали 70% социальных продуктов. В первую очередь, это коснулась мяса и продуктов из так называемого борщевого набора.

Также за 2017 год индекс молочной корзины вырос на 17%. Особенно подскочило в цене молоко - на 37%.