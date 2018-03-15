Нардеп (внефракционный) Надежда Савченко уклонилась от вопроса, правда ли, что ее вывели из сессионного зала из-за гранат и оружия в сумке. Но дала понять, что это - неправда.

Об этом она заявила, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах парламента, пишет УП.

Журналистка спросила Савченко, правда, что ее выводили из помещения для голосования за найденные у нее гранаты и пистолет. Попросили показать оружие.

"Вы любите Рэя Брэдбери? Кто-то читал? А Ричарда Баха? Не читали. А Тараса Григорьевича Шевченко? Хорошо, читайте дальше литературу, это полезно", - туманно ответила нардеп.

Савченко также спросили, выводили ли ее вообще из помещения. Но она отрицала этот факт. "Закончилась практически рабочая сессия, я пришла, расписалась, чтобы иметь зарплату, потому что нардеп лишается зарплаты, если отсутствует, зашла в зал, отработала, вышла из зала", - рассказала Савченко.

После общения с журналистами депутат попрощалась и ушла. Но те спросили вдогонку, куда она направляется. "На работу", - бросила в ответ Савченко.

Ранее "Страна" сообщала, что Савченко хотят арестовать за военный переворот и массовое убийство в Раде. Обновляется.

Также "У нее был пистолет!". В Народном фронте и БПП придумали причину, по которой они вывели Савченко из зала Рады.