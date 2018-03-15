Совет Европы рекомендует Украине усовершенствовать законодательство в сфере защиты прав национальных меньшинств. Об этом говорится в отчете Консультативного комитета по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (наблюдательный орган Совета Европы) о ситуации в Украине, охватывающий период до конца ноября 2016 года.

Согласно отчету, комитет отмечает, что в целом украинское общество по-прежнему в большей степени терпимо и открыто, однако подчеркивает, что нельзя недооценивать влияние конфликта в восточной Украине и незаконную аннексию Россией Крыма на политический, экономический и социальный климат в стране.

"В частности, конфликт создал атмосферу, в которой люди, которые раньше чувствовали себя комфортно с многоуровневой идентичностью, теперь обязаны "выбирать стороны", - говорится в докладе.

Также сказано, что реформа децентрализации, которая предполагает создание более крупных территориальных единиц, потенциально может повлиять как положительно, так и отрицательно на права лиц, принадлежащих к нацменьшинствам.

Были выражены опасения относительно положений образования, поддержки учреждений культуры и способности влиять на принятие решений на местном уровне.

Среди других проблем эксперты Совета Европы отметили отсутствие четкой законодательной базы по защите нацменьшинств и продолжающуюся дискриминацию ромов, в том числе детей ромов, которые подвергаются сегрегации в школах.

Так, Консультативный комитет рекомендует украинским властям безотлагательно принять адекватное законодательство для защиты национальных меньшинств; поощрять уважение и борьбу со стереотипами в политическом дискурсе и обществе в целом; предоставить правовые гарантии для защиты и использования всех языков меньшинств; прекратить продолжающуюся сегрегацию детей ромов в школах.

Кроме того, комитет рекомендует властям обеспечить, чтобы права нацменьшинств не ограничивались в результате перераспределения административных границ и гарантировать их эффективное участие в обсуждениях на местном уровне.

Как сообщала "Страна", ПАСЕ приняла резолюцию по защите языков нацменьшинств.

Мы писали, что Мингарелли заявил, что Украина должна найти баланс между украинским языком и языками нацменьшинств.

Ранее Венецианская комиссия рекомендовала Украине разрешить частным школам обучение на языке нацменьшинств.