Певица Лолита, одетая в платье-халат и пальто, пустилась в пляс в одном из кафе. Такое игривое настроение у 54-летней певицы возникло под песню Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".

Своими эмоциями Лолита поделилась в Instagram.

"Я точно знаю одного абсолютно непьющего человека, даже капли!) Тем смешнее реакция на его песню))!!! Филипп @fkirkorov, позволь воспринимать теперь эту песню, как посвящение твоим выпивающим товарищам)", - написала она.

Допис, поширений Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 14 Бер 2018 р. о 4:35 PDT

Видео: instagram.com/lolitamilyavskaya

Как сообщала "Страна", на Лолиту подали в суд за сорванные гастроли в Крыму. Она удивлена. Как рассказала Милявская, ее коллектив не получил предоплату за выступление, а когда она вместе с музыкантами прибыла в аэропорт, чтобы отправиться на полуостров, их билеты, заказанные организаторами, оказались аннулированными.