Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ушел в отставку после массовых протестов в стране из-за убийства журналиста-расследователя и угрозы новых выборов.

Президент Словакии Андрей Киска уже поручил сформировать новое правительство заместителю Фицо по инвестициям Петеру Пеллегрини, который принадлежит к правящей партии SMER.

Как сообщает Spravy.Pravda, в отставку подали также все министры правительства Фицо, однако они останутся работать до назначения нового кабинета.

Как известно, Роберт Фицо согласился на отставку только при условии, что следующим премьером будет представитель правящей партии.

Напомним, на выходных десятки тысяч словаков вышли на улицы городов страны и за рубежом из-за убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка. Протестующие пришли также под здания парламента и правительства и требовали отставки премьера Роберта Фицо..

Напомним, 26 февраля в Словакии убили журналиста, который расследовал налоговые мошенничества. Коллега журналиста Куцяк рассказала, что речь шла о случае мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".

Как сообщала "Страна", после убийства министр культуры Словакии подал в отставку, а также глава МВД страны.