Верховная Рада назначила на должность уполномоченного по правам человека в Украине народного депутата от "Народного фронта" Людмилу Денисову.

За это проголосовало 280 народных депутатов.

Об этом пишет "УП".

"Я об’являю о назначении Денисовой Людмилы Леонтьевны на должность уполномоченного ВР по правам человека", - заявил после голосования Парубий.

"Я прошу дать мне представление на снятие с Людмилы Денисовой полномочий народного депутата Украины, и мы его сможем проголосовать еще сегодня после следующего вопроса повестки дня", - добавил спикер ВР.

Стоит отметить, что ранее народный депутат от фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Алексеев, который также претендовал на должность уполномоченного ВР по правам человека, снял свою кандидатуру.

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