Сегодня, 15 марта, Верховная Рада назначила главой Нацбанка Якова Смолия, который де-факто руководил ведомством с момента отпуска Валерии Гонтаревой весной 2017 года.

Кандидатуру Смолия внес президент Петр Порошенко.

"Страна" разбиралась, что известно по поводу банкира.

Учеба и начало карьеры

Яков Смолий – уроженец Тернопольской области. Он родился в селе Вербовец Лановецкого района.

Интересный факт о селе читаем в украинской Википедии: в этих местах бушевала чума, и население массово вымирало. Местные помещики вербовали новых крестьян, чтобы работать на пашне – отсюда и название села, где компактно селили "завербованных".

Разумеется, Смолий тех времен не застал, а сам завербовался в Львовский госуниверситет. В 1983 году он получил там диплом математика и стал кандидатом наук.

После университета несколько лет проработал в Тернопольском финансово-экономическом институте, а до развала Союза трудился на Тернопольском радиозаводе "Орион".

Начало карьеры в Нацбанке

В отличие от Валерии Гонтаревой, которая почти не работала в системе государственных финансов, Яков Смолий – чиновник со стажем. Он поступил на работу в НБУ с года его основания – 1991-го.

Отдав тернопольскому областному отделению Национального банка четыре года, Смолий перешел в коммерческий банк "Аваль" - и сразу на хорошую должнсть. Более того, его внесли и в реестр акционеров банка. А через два года – в 1996-м – он стал замглавы правления банка.

Видимо, годы работы в НБУ не прошли даром для завязывания нужных связей и знакомств.

Продавец банков

Двухтысячные банкир встретил миноритарным акционером "Аваля", владея почти 3-процентным пакетом.

Когда австрийский Raiffeisen выкупил "Аваль", Смолий также продал свои акции и покинул банк. Но недолго был без дела, вступив в клуб основателей банка "Престиж" в 2005 году, возглавив его наблюдательный совет. И снова его банк – меньше, чем через год – был выкуплен иностранцами. Причем опять из Австрии. Покупателем "Престижа" стал Erste Bank.

Впрочем, в то время иностранцы крайне активно заходили в украинскую банковскую систему – начинался период кредитного бума.

Хотя Смолий и продал австрийцам свои акции, но остался работать в материнской компании "Престиж-групп". Это был холдинг, который занимался страхованием, играл на бирже и даже торговал молоком (и к этой ветке бизнес Смолий тоже имел отношение).

Позже будущий глава НБУ входил в наблюдательные советы различных страховых компаний, одну из которых - "Эталон" - продал россиянам.

Возвращение в НБУ

В Нацбанк Яков Смолий вернулся в 2014 году – ему предложили стать замом Валерии Гонтаревой. В новые обязанности входили вопросы стратегического развития, регулирование платежных систем и безналичных расчетов.

Смолий лично курирует Монетный двор. Именно к его компетенции можно отнести недавно представленные монеты, которые заменят купюры в 1, 2, 5 и 10 гривень. Как рассказывала "Страна", эта реформа вызвала неоднозначную реакцию в Сети.

Через год Смолий занялся еще и возвращением активов чиновников периода Януковича по линии Нацбанка. А в начале 2016 года он стал правой рукой Гонтаревой в НБУ, поднявшись до ступеньки первого заместителя.

Руководить Нацбанком де-факто Смолий начал в мае прошлого года, когда Валерия Гонтарева ушла в бессрочный отпуск, одновременно написав заявление об отставке. Гривня за время ее работы обесценилась почти втрое.

Сегодня Смолий был назначен главой НБУ. За это проголосовали 247 депутатов.

Смолий считается "человеком президента", который будет полностью продолжать линию Гонтаревой, сохранит ее команду и ее курс. Причем последний, как и его предшественница, Смолий будет согласовывать с западными кредиторами (МВФ, к слову, уже одобрительно отозвался о назначении).

Собственно, выполняя команды Банковой и рекомендации международных организаций, новый глава НБУ и будет вести свою работу.

Основные направления останутся неизменными - постепенное выдавливание с рынка слабых банков, которые не могут выполнять рекомендации по капитализации; баланс между ручным управлением курса гривны и необходимостью постепенно либерализацией рынка; продолжение судебной эпопеи с раскулачиванием Игоря Коломойского за долги перед НБУ и Приватбанком.

Впрочем, последняя линия может быть скорректирована в более мягкую сторону, если Банковая с Коломойским договорится о совместном сосуществовании до выборов президента.

Семья

Яков Смолий женат, его жену зовут Светлана. В семье есть двое дочерей.

Финансовое положение Смолия

Согласно декларации за 2016 год, Яков Смолий получил совокупный доход в размере почти 18,6 млн гривен, из них более 3,3 млн удержано как налоги и почти 0,3 млн – в качестве военного сбора.

Структура и источники доходов Якова Смолия и его семьи не претерпели значительных изменений с 2014 года. Так, в 2016 году сумма заработной платы Якова Смолия в Национальном банке Украины до налогообложения и уплаты военного сбора составляла 1,8 млн гривен.

Как и в 2015 году, большую часть совокупного дохода Якова Смолия в 2016 году составили проценты по депозитам в размере почти 7,3 млн гривен.

Кроме того, на конец 2016 на его депозитных счетах хранилось 3,904 млн долларов США

В 2016 году он получил дивиденды на сумму более 5,3 млн гривен и доход от передачи в аренду коммерческого недвижимого имущества на сумму более 3,1 млн гривен гривен.

Жена Якова Смолия в 2016 году получила совокупный доход в размере 2,5 млн гривен, из них заработная плата составляла 371 тыс. гривен (до налогообложения и уплаты военного сбора). На ее депозитных счетах на конец 2016 года сохранялось 35 тысяч долларов и 5,316 млн гривен.

В 2016 году (как и в 2014-2015 годах) Яков Смолий задекларировал жилой дом площадью 418,8 кв. м, апартаменты площадью 177,6 кв. м и дом семейного отдыха площадью 276,9 кв. м. Он также владеет другим недвижимым имуществом (земельными участками и офисами) общей площадью более 13 тыс. кв. м. Его жена имеет в собственности квартиру общей площадью 223,1 кв. м.

Семья Якова Смолия имеет в собственности автомобили Volkswagen Multivan 2012 выпуска, Toyota Land Cruiser 100 2006 года выпуска и Mitsubishi 2002 года выпуска, Mercedes-Benz ML 350 2007 года выпуска, а также гидроцикл 307/255 2009 года выпуска и прицеп 2011 года выпуска.

Во владении семьи Якова Смолия находились долговые ценные бумаги, инвестиционные сертификаты и акции на общую сумму почти 64 млн гривен, а также активы в виде корпоративных прав ряда компаний на сумму более 10,7 млн гривен.

Интересные факты о Смолие

- Новый глава НБУ имеет пристрастие к дорогим аксессуарам, в частности, часам: у него имеются Patek Philippe и Breguet.

- Яков Смолий имеет научную степень кандидата экономических наук и владеет английским языком.

- В феврале 2017 года на взятке задержали директора департамента платежных систем Сергея Шацкого, который раньше работал вместе со Смолием в банке "Аваль". Он получил 35 тысяч долларов за регистрацию в НБУ платежной системы "Платисервивс" для осуществления наличных и безналичных переводов в пределах Украины.