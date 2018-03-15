Президент Петр Порошенко подписал указ о введении временного безвизового режима для граждан Македонии.

Указ № 65/2018 опубликован на сайте президента, сообщает пресс-служба главы государства.

"Ввести на период с 16 марта 2018 года до 15 марта 2019 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Республики Македония, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в указе.

Кабинету Министров поручено принять соответствующие меры.

Как отмечается, такое решение принято с целью развития и реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Македонией, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений и подтверждая намерения продолжать сотрудничество по либерализации режима взаимных поездок.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД Украины назвали страны, которые могут стать безвизовыми в 2018 году.

Также погранслужба рассказала, сколько украинцев выехали в Европу по безвизу.