В сети появились фото народного депутата Надежды Савченко, в окружении трех мужчин, среди которых замечен нардеп от "Народного фронта" Андрей Левус. Снимки опубликовал на своей странице в Facebook журналист Богдан Бортаков.

Автор снимков указал, что они были сделаны сегодня, 15 марта на площади Конституции и назвал их "Перекур".

Ранее "Страна" писала о версии, которую озвучили представители "Народного фронта" и БПП - за что народного депутата Надежду Савченко сегодня вывели из зала Верховной Рады - якобы она принесла с собой пистолет и три гранаты.

Также мы сообщали о том, что Савченко извинилась перед Парубием и заявила, что это не он, а Пашинский заводил снайперов во время Майдана.

А ранее появилось видео, как Савченко призывала украинцев свергнуть власть.