Американский миллионер Илон Маск анонсировал создание новой межгалактической медиаимперии. Он планирует назвать ее "Бац" (Thud).

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Бизнесмен опубликовал серию постов, посвященных новому проекту. Началось все с публикации междометия thud, сопровожденного восклицательным знаком. Оно означает звук столкновения вроде "бум" или "бац". Затем изобретатель пояснил, что это — название его новой межгалактической медиаимперии, а "восклицательный знак необязателен".

Фото: twitter.com/elonmusk

Маск некоторое время назад принял на работу нескольких бывших сотрудников сайта сатирических новостей The Onion, покинувших портал прошлой осенью. Среди нанятых работников — предыдущий главный редактор Коул Болтон (Cole Bolton) и исполнительный редактор Бен Беркли (Ben Berkley).

Согласно базам регистрации доменных имен, неизвестный действительно зарезервировал адрес thud.com. Последняя операция с ним была произведена 6 декабря 2017 года через хостинг GoDaddy. Однако регистрант остается анонимным, а сам веб-сайт в настоящее время не работает.

Ранее "Страна" сообщала, что "на Марсе будет прямая демократия". Что говорил Маск о полете на Красную планету.

Также до начала Третьей мировой. Маск призвал ускорить колонизацию Марса.