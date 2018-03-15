Вашингтонский центр StrategEast представил в Брюсселе свое новое исследование – "Индекс Вестернизации 2018", который отражает степень внедрения постсоветскими странами западных стандартов и ценностей после распада СССР.

В Индексе, представленном на прошедшем в Брюсселе форуме German Marshall Fund, рассмотрены 14 стран бывшего СССР (кроме России), а степень вестернизации определена по пяти категориям: политическая, экономическая, законодательная, языково-культурная и вестернизация стиля жизни.

Согласно исследованию, в пост-советских странах отмечаются значительные различия в уровне вестернизации – от Эстонии, получившей по 100-бальной шкале оценку 93 до Туркменистана, уровень вестернизации которого составил только 17.5 из 100.

Индекс разделил постсоветские страны на четыре категории:

- "Подлинно прозападные": Эстония, Литва, Латвия.

- "Декларативно прозападные": Украина, Грузия, Молдова. Эти страны, по мнению составителей рейтинга, хотя и декларируют свою приверженность западным ценностям, но, на самом деле, далеки до их реализации на практике.

- "Балансирующие прагматики": Армения, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Киргизстан, Узбекистан. Эти страны стремятся балансировать между интересами Запада и России для максимизации своих политических и экономических выгод.

- "Неприступные крепости": Туркменистан, Таджикистан. Эти страны стремятся быть максимально закрытыми от внешнего влияния.

Фото: strategeast.org

Президент StrategEast Анатолий Моткин отметил, что Индекс Вестернизации создан для привлечения внимания международного сообщества к региону, который часто упускается из виду. "Мы хотим содействовать диалогу вокруг общей истории и проблем региона, находить пути создания более стабильных и подотчетных институтов в регионе, помогать странам региона налаживать прочное партнерство с Западным миром", - заявил Моткин.

StrategEast является стратегическим центром, целью которого является создание более тесных отношений между правительствами и бизнес-лидерами в бывших советских странах (за пределами России) и их коллегами в США и Западной Европе.

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