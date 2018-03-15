В связи с заявлением нардепа Надежды Савченко о причастности депутатов Верховной Рады к расстрелу на Майдане в феврале 2014 года Генеральная прокуратура Украины планирует повторно допросить парламентария. Об этом сообщил в четверг начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк. Об этом сообщает УНН.

"Допрос был где-то год назад, но о таком факте она не сообщала. Конечно, нам придется теперь ее снова вызвать для уточнений показаний", - заявил Горбатюк.

Ранее мы писали о заявлении Надежды Савченко о том, что она видела как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина" во время Майдана.

После этого Надежда Савченко извинилась перед Парубием и заявила, что перепутала его с Пашинским.