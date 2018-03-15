Сегодня, в течение нескольких часов, на дорожной станции "Нижние Ворота" в Закарпатье, патрульные остановили ряд машин, в которых водители перевозили запрещенные законом вещи. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Закарпатской области.

Так, во время остановки Chery Amulet, за нарушение ПДД, инспекторы провели поверхностную проверку водителю, который подозрительно и нервно себя вел. В результате, обнаружили сверток сухого зеленого измельченного вещества, внешне похожего на марихуану.

Впоследствии, блюстители порядка, остановили Volkswagen. Согласно статьи 34 ЗУ "Про Национальную полицию", провели поверхностную проверку, во время которой у пассажиров транспортного средства патрульные обнаружили три ножа, балаклаву и газовый баллончик

"У водителя автомобиля BMW, который нарушал правила движения, во время проверки, инспекторы заметили предмет ударно-дробильного действия, похожий на телескопическую дубинку. На вопрос патрульных о том, зачем водителю этот предмет, человек не смог дать однозначного ответа", - отметили правоохранители.

Во всех случаях, патрульные Закарпатья обеспечили охрану места происшествия и вызвали следственно-оперативную группу с целью дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

Как сообщает УНН со ссылкой на источники в полиции, в течение сегодняшнего дня в Закарпатье всего задержали 32 человека, которые направлялись в Ужгород несколькими автомобилями из Киева, Киевской, Черновицкой, Житомирской, Николаевской областей. В цели своего визита на Закарпатье указали - туризм.

Фото: facebook.com/zakpolice

Напомним, что в связи с возможными провокациями в области полиция на Закарпатье усилила несения службы, в частности на время проведения мероприятий к годовщине создания Карпатской Украины.

Как сообщала "Страна", МИД Венгрии не советует своим туристам ездить в Закарпатье.

Мы писали, что на Закарпатье начали расследовать избиение активиста, выступавшего против марша националистов.

Ранее сообщалось, что Москаль ввел на Закарпатье дополнительный выходной в марте.