Лидеры Франции, Германии, США и Великобритании выступили с совместным заявлением, что причастность России к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля является "единственным правдоподобным объяснением".

Об этом сообщает BBC.

В заявлении также осудили "первое использование нервно-паралитического оружия в Европе после Второй мировой войны", и назвали это "посягательством на суверенитет Великобритании".

15 марта Россия заявила о высылке британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона из-за вероятной причастности Москвы к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля.

14 марта премьер Британии Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Кроме того, Великобритания заявила о замораживании российских активов в стране. Санкции могут затронуть ближайшее окружение Путина, считает министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

66-летний гражданин России Сергей Скрипаль попал в больницу с тяжелым отравлением 4 марта. С ним была его дочь. Полковника военной разведки РФ на пенсии Сергея Скрипаля в 2006 году приговорили к 13 годам заключения за шпионаж в пользу Британии. Его признали виновным в передаче показаний российских агентов, работавших под прикрытием в ЕС, Секретной разведке Британии.

Экс-разведчика освободили в рамках обмена между США и Россией в 2010 году. Его помиловал тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев. Тогда Россия, кроме Скрипача, выслала в США Игоря Сутягина, Александра Запорожского и Геннадия Василенко. Одновременно из США выслали 10 обвиняемых в шпионаже в пользу РФ граждан, среди которых была Анна Чапман. Вскоре Скрипаль получил убежище в Великобритании.

Ранее "Страна" сообщала, что глава Минобороны Британии посоветовал России в деле Скрипаля "отойти и заткнуться".

Также постпред России сообщил в ООН, где могли изготовить газ "Новичок", которым отравили Скрипаля.