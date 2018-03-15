Сегодня генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил нардепа Надежду Савченко в подготовке теракта. Он также заявил, что вносит представление на снятие неприкосновенности с Савченко и ее арест.

При этом два года назад украинские политики активно поддерживали летчицу, которой в марте 2016 года Ростовский суд РФ вынес приговор – 22 года заключения.

Тогда в Верховной Раде вывесили большой плакат в поддержку украинки. А народный депутат Игорь Мосийчук из Радикальной партии явился в Раду в футболке с надписью "Свободу Надежде Савченко".

Фотография сразу стала мемом и до сих пор используется в соцсетях при упоминании Мосийчука, который с тех пор сильно похудел.

Юлия Тимошенко, которая включила находящуюся в тюрьме Савченко в избирательный список своей партии, держала плакат #FreeSavchenko на митинге в марте 2016 года. Компанию ей составила Александра Кужель.

До этого Тимошенко красовалась в футболке с портретом Савченко и выкладывала фото в этом наряде в свой Facebook.

В целом хештег #FreeSavchenko придумала и раскрутила "Батькивщина", которая сделала Савченко номером один в своем предвыборном списке, когда летчица еще сидела в российской тюрьме. В свое время хештег долго лидировал в Facebook и Twitter.

Ирина Геращенко в своем Facebook восхищалась Савченко и называла российского судью "идиотом", а летчицу - "типичной бандеровкой".

Лидер радикалов Олег Ляшко обещал на своей странице в соцсети, что "наша летчица еще полетает".

Глава МИД Павел Климкин после вынесения приговора Савченко написал в Twitter, что "это еще не конец" борьбы за украинку.

Президент Петр Порошенко так высказывался о Надежде Савченко и суде над ней: "Это было позорное судилище, которое страна-агрессор устроила против украинского Офицера с большой буквы, которая, как и положено, защищала свою землю от вражеских посягательств".

Высказался и премьер-министр Владимир Гройсман: "Надежда стала для всех украинцев символом борьбы против порабощения страны, против издевательства над ее независимостью. Мы будем продолжать эту борьбу за нее и вместе с ней".

Антон Геращенко заявлял в 2016 году телеканалу 112 Украина: "Теперь на Надежде Савченко сфокусировано внимание всех мировых элит. Он (Путин) просто-напросто пытается торговаться именем Саченко, но в любом случае он уступит, как всегда уступал в таких случаях ".

Отметим, что он же спустя некоторое время советовал Савченко не лезть в политику, а заняться своей личной жизнью.

Что до генерального прокурора Юрия Луценко, который сейчас обвиняет Савченко, то ранее он говорил о ней совсем по-другому.

"С первого дня плена война Надежда Савченко стала образцом для каждого. Я не знаю, как воевала Надя раньше. Но с первого дня в плену ее война стала образцом для каждого, кто любит Украину. Ее имя, ее слова, ее глаза стали символом непреодолимости нашей страны. Будучи пленной, она выиграла эту войну. Как и Украина, частично оккупирована, она оказалась не по зубам агрессору. Надежда победила Путина - физически, морально, политически", - заявлял раньше Генеральный прокурор Юрий Луценко.

А вот его жена Ирина Луценко была более прямолинейной. Уже когда Надежда начала свою работу народным депутатом, она обозвала Савченко "козой, которая заняла место в Верховной Раде только благодаря мировому сообществу".

Это произошло в ноябре 2016 года о время обсуждаения "закона Савченко" в ответ на то, что Надежда назвала других депутатов "баранами".

"Страна" следит за новым делом Савченко в своей онлайн-хронике.