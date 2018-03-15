Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров споткнулся, поднимаясь на главную сцену форума "Россия - страна возможностей". Этот момент сфотографировал корреспондент Ura.ru. Через некоторое время фотографии были удалены.

Фото: Ura.ru

Также момент падения снимали и приглашенные на форум.

Фото: Youtube/NTV

Оступившись, глава МИД России заявил, что он "споткнулся! Хорошо, что на сцене, а не на дипломатическом фронте!".

Как и обещала #россиястранавозможностей#rsvforum2018#лавров Публикация от Eлена (@elena_rudeiro) Мар 15, 2018 в 4:13 PDT

Как сообщала "Страна", ранее у Лаврова призвали Киев обеспечить безопасность голосования на выборах 18 марта.

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