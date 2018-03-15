Лавров упал на сцене форума "Россия-страна возможностей". Фото и видео
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров споткнулся, поднимаясь на главную сцену форума "Россия - страна возможностей". Этот момент сфотографировал корреспондент Ura.ru. Через некоторое время фотографии были удалены.
Фото: Ura.ru
Также момент падения снимали и приглашенные на форум.
Фото: Youtube/NTV
Оступившись, глава МИД России заявил, что он "споткнулся! Хорошо, что на сцене, а не на дипломатическом фронте!".
Как сообщала "Страна", ранее у Лаврова призвали Киев обеспечить безопасность голосования на выборах 18 марта.
Мы писали, что МИД России направил в Госдеп запрос о встрече Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии
Ранее у Лаврова назвали "дикостью" угрозы Британии после отравления шпиона ГРУ
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!