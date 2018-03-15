Сложные погодные условия снова придут в Украину в субботу, 17 марта. Такой прогноз дают синоптики Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

Накануне новой порции непогоды, в пятницу, 16 марта, на большей части территории Украины будут господствовать атмосферные фронты и теплая воздушная масса, лишь север накроет более прохладным воздухом.

Фото: Укргидрометцентр

В ночь на 16 марта на Правобережье, а днем на всей территории Украины, кроме востока и Приазовья, ожидается небольшой дождь и мокрый снег (в северных областях преимущественно снег), днем ​​на западе умеренные осадки.

На дорогах, кроме запада и юга, местами гололедица. Ветер юго-восточный (в восточной части - северо-западный), 5-10 м/с.

В северных областях температура воздуха ночью составит 3-8 °, днем ​​0-5 ° мороза; на остальной территории ночью от 2 ° мороза до 4 ° тепла, днем ​​2-7 ° тепла, на юге страны, Прикарпатье и Закарпатье 6-11 ° тепла.

В Киеве прогнозируют небольшой снег, а на дорогах гололедицу. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5 ° мороза, днем ​​1-3 ° мороза.

В субботу, 17 марта, в западных и северных областях Украины ожидается сильный снег, метели, на дорогах гололедица, температура ночью опустится до 4-9 ° мороза; на Закарпатье пройдет дождь с мокрым снегом, температура ночью и днем ​​0-6 ° тепла.

Фото: Укргидрометцентр

В центральных и Харьковской областях прогнозируют мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега; температура в течение суток от 1 ° мороза до 5 ° тепла, в Днепропетровской области ожидается 2-9 ° выше ноля.

В южных, Донецкой и Луганской областях обещают небольшой дождь, местами туман; температура ночью 1-6 ° тепла, днем ​​7-12 °, в Одесской области и Крыму прогреется до 16 °.

Ветер в Украине преимущественно северо-восточный (на юге и востоке - юго-восточный), 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

В Киеве - сложные погодные условия: ночью сильный, а днем ​​умеренный снег, метель, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица. Температура ночью и днем ​​5-7 ° мороза.

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