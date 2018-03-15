Народный депутат Надежда Савченко занесла в сессионный зал Верховной Рады три гранаты и пистолет, поэтому ее вывели из зала.

Как пишет "Украинская правда", эту информацию подтвердили собеседники в двух фракциях коалиции (то есть в БПП и в "Народном фронте"). Именно они ее и вывели из зала. Охранники не имели права проверить депутата.

До этого представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что Савченко вывели из Рады из-за угрозы с ее стороны. "Савченко вывели из зала, была ситуация, которая имела определенные угрозы для окружающих. Надежду Савченко попросили выйти из зала", - сказала она.

При этом на уточняющий вопрос журналистов, в чем именно заключалась угроза, Луценко не ответила.

Когда Савченко заняла свое рабочее место в зале и начала слушать выступления депутатов, к ней подошли несколько депутатов от фракции "Народный фронт", в частности, Андрей Тетерук и Андрей Левус.

После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

Если верить источникам УП в Народном фронте и в БПП, Савченко якобы согласилась отдать боеприпасы при условии, что инцидент не получит публичного распространения.

Ранее "Страна" сообщала, что Савченко извинилась перед Парубием и заявила, что это не он, а Пашинский заводил снайперов во время Майдана.

Также Луценко внес представление на Савченко в Раду. Текст документа.