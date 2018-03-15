Представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко ("Блок Петра Порошенко") заявила о том, что депутата Верховной Рады Надежду Савченко (внефракционную) вывели из сессионного зала из-за угроз с ее стороны.

Об этом Луценко сказала журналистам, передают "Украинские новости".

"Савченко вывели из зала, была ситуация, которая носила определенные угрозы для окружающих. Надежду Савченко попросили выйти из зала", - сказала она.

При этом на уточняющий вопрос журналистов, в чем именно заключалась угроза, Луценко не ответила.

Стоит отметить, что около 14:10 Савченко после допроса в Службе безопасности Украины прибыла в здание парламента, пообщалась с журналистами и зашла в сессионный зал.

После этого в кулуары вышел председатель Рады Андрей Парубий и спросил у журналистов, не видели ли они Савченко.

После того, как спикер узнал местонахождение депутата, он зашел в зал.

Савченко заняла свое рабочее место в зале и стала слушать выступления депутатов.

В это время к ней подошли несколько депутатов от фракции "Народный фронт", в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

Видео: ukranews.com

Ранее "Страна" сообщала, что Савченко извинилась перед Парубием и заявила, что это не он, а Пашинский заводил снайперов во время Майдана.

Также появилось видео, как Савченко призывала украинцев свергнуть власть.