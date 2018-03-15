Нардепы "Народного фронта" вывели Савченко из сессионного зала. Видео
Представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко ("Блок Петра Порошенко") заявила о том, что депутата Верховной Рады Надежду Савченко (внефракционную) вывели из сессионного зала из-за угроз с ее стороны.
Об этом Луценко сказала журналистам, передают "Украинские новости".
"Савченко вывели из зала, была ситуация, которая носила определенные угрозы для окружающих. Надежду Савченко попросили выйти из зала", - сказала она.
При этом на уточняющий вопрос журналистов, в чем именно заключалась угроза, Луценко не ответила.
Стоит отметить, что около 14:10 Савченко после допроса в Службе безопасности Украины прибыла в здание парламента, пообщалась с журналистами и зашла в сессионный зал.
После этого в кулуары вышел председатель Рады Андрей Парубий и спросил у журналистов, не видели ли они Савченко.
После того, как спикер узнал местонахождение депутата, он зашел в зал.
Савченко заняла свое рабочее место в зале и стала слушать выступления депутатов.
В это время к ней подошли несколько депутатов от фракции "Народный фронт", в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.
Видео: ukranews.com
Ранее "Страна" сообщала, что Савченко извинилась перед Парубием и заявила, что это не он, а Пашинский заводил снайперов во время Майдана.
Также появилось видео, как Савченко призывала украинцев свергнуть власть.