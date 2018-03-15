До решающего матча 1/8 финала Лиги Европы между киевским Динамо и римским Лацио остались считанные часы. Организаторы уже успели предупредить болельщиков о повышенных мерах безопасности при входе на НСК "Олимпийский".

А на финальном предматчевом совещании по организационным вопросам, в котором приняли участие представители всех служб, задействованных в проведении матча, делегаты обоих клубов, а также арбитры встречи - в числе прочего было решено и в какой форме сегодня выйдут на поле команды.

Динамо будет в белом, гости - в синем, фото: fcdynamo.kiev.ua

Как передает официальный сайт нашей команды, динамовцы сыграют в своем домашнем комплекте формы белого цвета. Голкипер хозяев будет облачен в зеленый свитер. Гости проведут игру в темно-синей форме (голкипер – в красном свитере).

Ранее "Страна" сообщала, что на матче Динамо - Лацио болельщиков будет "заводить" фартовая для команды секси-блонди DJ Anesty.