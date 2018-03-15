Дарницкий суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил применить к Юрию Крысину, который проходит по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, принудительный привод.

Об этом сообщает "Громадське".

Следующее судебное заседание должно состояться 26 марта.

15 марта Крысин не явился на суд из-за "возможной угрозе своей жизни". Его защита подала несколько ходатайств, в частности, относительно предоставления Крысину охраны.

Тогда прокурор Алексей Донской отметил, рассматривать эти ходатайства в отсутствие Юрия Крысина нельзя.

Тем временем из полусотни участников марша против "титушек" пришли под суд, где слушали это дело.

Крысин является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, которое произошло в ночь на 19 февраля 2014 года рядом с Софийской площадью в Киеве.

Крысин признает свою вину в избиении Веремия. Видео, как журналиста бьют битой, доступно в интернете.

За это время он стал фигурантом других дел, в частности, дела о нападение на автозаправочную станцию "Народная АЗС" в Киеве в районе аэропорта "Жуляны" 5 мая 2016 года.

Ранее "Страна" сообщала, что "титушку" Крысина у суда встретили плевками и снежками. Фото.

Также суд по Крысину перенесли, но он боится выходить на улицу из-за поджидающих активистов.