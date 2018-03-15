Топ-менеджер АО "Ощадбанк" попался на хищении денег государственного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, добавляя, что разоблачили злоумышленника сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно с прокуратурой, в рамках комплекса мероприятий по защите критической инфраструктуры в банковской сфере.

"Оперативники спецслужбы выяснили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали "Ощадбанку". По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственному банку нанесен ущерб в размере 16,7 миллиона гривен", - отмечают в ведомстве.

Сейчас банкиру сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета.

Ведется досудебное следствие.

Ранее "Страна" писала о том, что в Луцке поймали хакеров, которые через мобильное приложение воровали деньги со счетов.

Также СБУ задержала хакеров, которые взламывали украинские банки.