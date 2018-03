Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов в деле Сергея Скрипаля, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. При этом он грубо высказался о возможности принятия Россией ответных мер. пишет РИА "Новости".

"Что мы сделаем - мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)", - сказал Уильямсон, выступая с речью в Бристоле. Трансляция выступления велась на местных телеканалах.

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году.

Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в городе Солсбери. По данным полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

Москва отвергла какую-либо причастность к отравлению, а глава МИД Сергей Лавров назвал подобные обвинения чушью. Он подчеркнул, что Россия хотела получить доступ к материалам расследования, но Лондон в этом отказал.

12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России.

