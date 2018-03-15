Сегодня, 15 марта, киевское Динамо и римский Лацио выяснят на НСК "Олимпийский" кто же из них пройдет дальше в Лиге Европы.

На стадионе ожидается аншлаг, поэтому было принято решение ввести дополнительные меры безопасности.

Об этом передает официальный сайт Динамо.

"Правоохранительные органы повысят меры безопасности на матче: перед турникетами будет расположена линия металодетекторов и будет производиться дополнительный досмотр. В виду этого, настоятельно просим приходить на стадион заранее. Напоминаем, что ворота стадиона откроются за 2 часа до начала матча, а именно в 18:00", - пояснили в пресс-службе клуба.

Ранее "Страна" сообщала, что на матче Динамо - Лацио болельщиков будет "заводить" фартовая для команды секси-блонди DJ Anesty.