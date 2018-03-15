Сотрудники правоохранительных органов нашли выход, как обойти нормы вступившей в силу в четверг, 15 марта "поправки Лозового" в УПК, согласно которой экспертиза покойных, по факту смерти которых возбуждаются уголовные дела, назначается судом.

Как рассказал "Стране" источник в прокуратуре столицы, принято решение направлять такие тела в морги на основании постановления следователей с формулировкой "на исследование".

"Подобная практика ранее использовалась при использовании старой версии УПК в ходе так называемых доследственных проверок. Сегодня решили по сути делать то же самое, по факту обнаружения трупа, где возможна неестественная причина смерти, следователь будет вноситься в ЕРДР и направлять тело в морг на исследование . А уже в дальнейшем, если вскрытие подтвердит подозрения на убийство, будут назначаться экспертизы. И , как и предусмотрено вступившими в силу нормами УПК, это будет делаться через суд", - говорит наш собеседник.

По его словам, использование такого алгоритма прокуроры уже обсуждали с судмедэкспертами Киева, где нашли понимание и поддержку.

Ранее "Страна" подробно проанализировала, что случится с покойниками в Украине после 15 марта.

Также мы писали, что профильный комитет Верховной Рады принял решение сузить действие "поправок Лозового".