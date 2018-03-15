Петиция с требованием наказать одного из машинистов, работающих на красной ветке киевского метро появилась на сайте Киевсовета.

Автор сообщения указывает, что недавно на красной ветке появился машинист, который очень любит разгоняться на перегонах между станциями, а потом резко тормозить. В результате таких маневров пассажиры часто падают друг на друга или на пол. Автор петиции даже дал имя машинисту-лихачу - «Капитан Тормоз».

"За штурвал одного из поездов здесь садится человек, разгоняет подвижной состав, забитый пассажирами, до максимальной скорости, а затем резко жмет на тормоза. После этого традиционно подземный руководитель дает пару секунд покоя, чтобы все смогли насладиться ароматом тормозных колодок, которым заполняется тоннель. И поезд Капитана Тормоз снова берет разгон. Между двумя станциями он успевает провести этот ритуал два-три раза", - говорится в петиции.

Автор обращения призвал столичных чиновников найти машиниста и отстранить его от работы до тех пор, пока "Капитан Тормоз" публичного не объяснит причины такого поведения. На данный момент петиция набрала 75 подписей из необходимых 10 000.

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