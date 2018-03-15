Народный депутат (внефракционный) Надежда Савченко заявила, что ошиблась, обвинив спикера парламента Андрея Парубия в том, что он заводил снайперов с гостиницы "Украина" во время Майдана.

По ее словам, это был не Парубий, а глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский.

Об этом Савченко заявила журналистам в Верховной Раде, пишет "Громадське".

"Если я сказала Парубий, то я прошу прощения. Я публично приношу извинения Парубию... Если я говорила фамилия Парубий, то имела в виду Пашинский", — сказала Савченко.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как Савченко призывала украинцев свергнуть власть.

Также мы писали о том, что Луценко внес представление на Савченко в Раду. Текст документа.