Савченко извинилась перед Парубием и заявила, что это не он, а Пашинский заводил снайперов во время Майдана
Народный депутат (внефракционный) Надежда Савченко заявила, что ошиблась, обвинив спикера парламента Андрея Парубия в том, что он заводил снайперов с гостиницы "Украина" во время Майдана.
По ее словам, это был не Парубий, а глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский.
Об этом Савченко заявила журналистам в Верховной Раде, пишет "Громадське".
"Если я сказала Парубий, то я прошу прощения. Я публично приношу извинения Парубию... Если я говорила фамилия Парубий, то имела в виду Пашинский", — сказала Савченко.
Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как Савченко призывала украинцев свергнуть власть.
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