Нардеп от "Самопомощи" Семен Семенченко не придет на допрос в Генпрокуратуру 16 марта.

Об этом в своем Twitter написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Его хотели допросит в качестве свидетеля по делу о МихоМайдане.

Фото: twitter.com/SarganLarysa

Ранее "Страна" сообщала, что Аваков заявил, что Семенченко вынес оружие с МихоМайдана перед разгоном.

Правоохранители показали видеозапись, на которой Семенченко выносит сумки из палаточного городка под ВР незадолго до его демонтажа 3 марта.

Саменченко заявил, что выносил с "личными вещами" людей, которые жили в городке.

Утром 3 марта возле палаточного городка под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств – одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьского дворца), другое – относительно событий 27 февраля возле ВР.

Представители полиции демонтировали палатки возле Верховной Рады.

Позже в МВД рассказали, что изъятые гранаты в палаточном городке возле ВР были боевыми.

Ряд правозащитных организаций заявили, что в действиях правоохранителей при ликвидации палаточного городка под Верховной Радой 3 марта усматривается ряд грубых нарушений прав человека.

Прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство относительно возможного превышения служебных полномочий полицейскими во время утренних событий возле Верховной Рады.

Также "Будет кровь за кровь". Семенченко ответил на заявление Михо и обвинил Порошенко в сотрудничестве с врагом.