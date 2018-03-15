Сегодня, 15 марта, киевское "Динамо" в решающем матче 1/8 Лиги Европы сразится с римским "Лацио" за выход в четвертьфинал.

На стадионе ожидается аншлаг, ибо цена поединка невероятно высока. Тут или пан - или пропал.

В клубе пригласили выступить на НСК "Олимпийский" популярного и очень красивого DJ Anesty. Она фартовая для команды. В пяти предыдущих матчах, где "зажигала" DJ Anesty наша команда не проигрывала.

Фото: Kiss FM

Видео: Anesty Official

Будем надеяться, что секси-блондинка поможет "Динамо" не проиграть и шестой матч.

"Ее выступление будет сопровождать предматчевую разминку команд, драйвовая клубная музыка продолжит согревать болельщиков и в перерыве поединка", - уточнили в клубе.

Ранее "Страна" сообщала, что Хацкевич заявил, команде нужно выжать из себя все и дальше больше в сегодняшнем матче.