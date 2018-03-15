В сети появились кадры как народный депутат Надежда Савченко (внефракционная) призывает украинцев свергнуть "преступную власть Порошенко".

Видео на канале Youtube разместила "Украинская правда".

"Сейчас есть много военных, которые меня слышат, соглашаются, что военный переворот в Украине – это достаточно ожидаемое и, наверное, довольно правильное событие", - сказала Савченко после допроса в СБУ.

Она добавила, что такого понимания нет ни в командовании, ибо там играют во власть и под Россию, и убивают свой народ". "Но есть много военных, которые понимают, что происходит", - сказала Савченко.

Она обвинила украинскую власть в преступлениях против украинского народа, во всех тех смертях, что произошли за период действующей преступной власти Порошенко".

"И теперь я призываю украинцев – если вы понимаете, что если вы сейчас не отстоите право на свою жизнь, на свою волю, то вы будете жить хуже, чем в тоталитарном террористическом режиме России", - сказала Савченко.

Нардеп напомнила, что украинцы всегда умели восставать.

"Я никогда не призывала вас на площади, никогда не хотела кровопролития простого народа. До власти добраться всегда трудно. На Майдане не погиб ни один политик. Мне не страшно, как не было и не будет. За правду бороться, жить и умирать никогда не страшно", - сказала Савченко.

Видео: youtube.com

По версии СБУ якобы нардеп вела переговоры с военными и с переговорщиком Владимиром Рубаном по поводу их участия в военном перевороте по свержению Порошенко. В тоже время, по мнению источников "Страны", не исключено, что в данном случае речь идет о провокации - военные, выступая агентами спецслужб, сами предлагали Савченко идею переворота и записывали разговоры с ней.

Ранее "Страна" сообщала, что Савченко призвала к военному перевороту в Украине в своей книге в 2014 году.

Также Савченко заявила, что военный переворот в Украине - это ожидаемое и правильное событие.