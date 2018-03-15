Украинцы стали еще более несчастными. Об этом свидетельствует новый опубликованный рейтинг самых счастливых стран мира, в котором наша страна заняла 138-ю позицию. В отчете о самых счастливых странах сравнивали данные 2008-2010 с 2015-2017 годами.

По данным исследователей, страны, где больше всего упала средняя оценка уровня жизни, обычно страдали от комбинации экономических, политических и социальных стрессов.

В этом году в рейтинге самых счастливых стран Украина опустилась на 138 место из 156 возможных. При этом, по сравнению с 2017 годом, наша страна скатилась вниз на целых шесть ступеней.

В 2017 году Украина была на 132-м месте. А в 2016-м году Украина, прежде всего учитывая конфликт на Востоке и экономический кризис, опустилась в этом рейтинге с 87-го места на 123-е по сравнению с данными 2013 года.

В десятку самых счастливых стран вошли Финляндия, Норвегия, Германия, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Швеция и Австралия.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине за месяц подорожали большинство социальных продуктов.

Также во Всемирном банке оценили размах кумовского капитализма в Украине.