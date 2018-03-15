Рада поддержала кандидатуру Смолия на пост главы НБУ
Верховная Рада сегодня, 15 марта одобрила назначение Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины.
Это решение поддержали 247 нардепов.
Перед этим экс-глава НБУ Валерия Гонтарева выступила с трибуны Верховной Рады и рассказала о реформах банковской системы, которые удалось провести под ее руководством.
Гонтарева сообщила о решении уйти в отставку в апреле 2017 года. С 11 мая она находится в бессрочном отпуске, а обязанности главы НБУ исполняет Смолий. 18 января Петр Порошенко внес в парламент проекты постановлений о отставке одной и назначения другого.
Вопрос перестановок в руководстве Национального банка (НБУ) был полон неясности до последнего. По информации "Страны", найти консенсус не могли в первую очередь провластные фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) и "Народного фронта" (НФ).
Ранее "Страна" сообщала о неспешном Смолии. Почему Рада тянет с голосованием за нового главу НБУ.
Также фракция БПП поддержала кандидатуру Смолия на пост главы НБУ.