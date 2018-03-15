Верховная Рада сегодня, 15 марта одобрила назначение Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины.

Это решение поддержали 247 нардепов.

Перед этим экс-глава НБУ Валерия Гонтарева выступила с трибуны Верховной Рады и рассказала о реформах банковской системы, которые удалось провести под ее руководством.

Гонтарева сообщила о решении уйти в отставку в апреле 2017 года. С 11 мая она находится в бессрочном отпуске, а обязанности главы НБУ исполняет Смолий. 18 января Петр Порошенко внес в парламент проекты постановлений о отставке одной и назначения другого.

Вопрос перестановок в руководстве Национального банка (НБУ) был полон неясности до последнего. По информации "Страны", найти консенсус не могли в первую очередь провластные фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) и "Народного фронта" (НФ).

Ранее "Страна" сообщала о неспешном Смолии. Почему Рада тянет с голосованием за нового главу НБУ.

Также фракция БПП поддержала кандидатуру Смолия на пост главы НБУ.