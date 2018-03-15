В феврале 2018 года официальный уровень безработицы в Украине увеличился до 1,5% и на 1 марта составил 383,7 тыс. человек.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Количество вакансий в феврале составило 71,8 тыс. (5 человек претендуют на 1 вакансию). Средний размер пособия на одного безработного - 2 357 гривен.

Напомним, что по данным Госстата, по состоянию на 1 февраля 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 378,8 тыс. безработных. На 1 января 2018 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 354,4 тыс. безработных.

Как ранее сообщала "Страна", глава НБУ Польши заявил о влиянии украинских заробитчан на экономику страны. Глава польского регулятора отметил, что для него приоритетным остается вопрос создания достаточно благоприятных условий для привлечения относительно дешевой рабочей силы из соседних Украины и Беларуси.