Российский президент Владимир Путин прибыл в Московский художественный театр имени Чехова, на сцене которого проходит церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Табаковым.

Как сообщает издание "Лайф", Путин возложил бордовые цветы к гробу с Табаковым, а после выразил соболезнования родным легендарного актера, режиссёра, и педагога.

Напомним, Олег Табаков скончался 12 марта в возрасте 82 лет.

Ранее "Страна" писала о том, что МХТ имени Чехова взял на себя все расходы, связанные с похоронами художественного руководителя театра Олега Табакова.

Театр принял такое решение, несмотря на то, что один из сыновей Олега Табакова хотел полностью взять все расходы на себя. Однако сторона театра настояла на том, чтобы именно они в знак уважения к умершему занимались организацией процесса.

Олега Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище. Ему выбрано место рядом с могилами актеров Леонида Броневого и Владимира Зельдина.

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