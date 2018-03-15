В автобиографической книге народного депутата Надежды Савченко "Сильное имя Надежда", которая была издана в 2015 году, она рассказывала о разговоре с "ополченцами" во время ее плена в так называемой "ЛНР". Тогда она согласилась с тем, что вместе нужно идти на Киев.

В книге она пишет, что в процессе разговора ей предложили: "Вы разворачиваете свою технику, мы - свою. И идем на Киев, в Верховной Раде!", а она согласилась с этим предложением.

Фото: Страна.ua

В то же время, контекст разговора таков, что речь идет об объединении сил ВСУ и т.н. "ЛДНР" для свержения власти в Киеве.

По версии СБУ якобы Надежда Савченко вела переговоры с военными и с перговорщиком Владимиром Рубаном по поводу их участия в военном перевороте по свержению Порошенко. В тоже время, по мнению источников "Страны" в силовых структурах, не исключено, что в данном случае речь идет о провокации - военные, выступая агентами спецслужб, сами предлагали Савченко идею переворота и записывали разговоры с ней.

Ранее "Страна" сообщала, что Савченко заявила, что военный переворот в Украине - это ожидаемое и правильное событие.

Также Луценко внес представление на Савченко в Раду. Текст документа.