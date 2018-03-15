Верховная Рада дала согласие на увольнение с поста главы НБУ Валерии Гонтаревой. "За" проголосовали 342 народных депутата.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Затем депутаты с пятой попытки продлили утренее заседание для голосования за назначение на пост главы нацрегулятора Якова Смолия.

Ранее Гонтарева во время отчета в Верховной Раде напомнила о крупном долге известных украинских бизнесменов перед Национальным банком Украины (НБУ) по кредитам рефинансирования.

"Давайте посмотрим более детально на эти непогашенные за последние три года 45,2 млрд грн… Приведу вам перечень неплатежеспособных банков – крупнейших должников по кредитам рефинансирования и имена их экс-собственников, поскольку это очень известные олигархи в нашей стране… Безусловный лидер - Олег Бахматюк по кредитам двух своих банков – "Финансовая инициатива" и ВиЭйБи банка – 10,2 млрд грн, банк "Надра" – Дмитрий Фирташ – должен НБУ по кредитам 9,8 млрд грн, Николай Лагун должен по кредитам Дельта-Банка 8 млрд грн, Константин Жеваго и его банк "Финансы и кредит" должен НБУ 6,3 млрд грн, Леонид Климов, который и сейчас является народным депутатом и даже входит в комитет финансовой политики и банковской деятельности – 3,4 млрд грн и все другие – 7,5 млрд грн", - сказала она.

Напомним, Гонтарева сообщила о решении уйти в отставку в апреле 2017 года. С 11 мая она находится в бессрочном отпуске, а обязанности главы НБУ исполняет Смолий. 18 января Петр Порошенко внес в парламент проекты постановлений о отставке одной и назначения другого.

Ранее "Страна" анализировала, почему Рада тянет с голосованием за нового главу НБУ.