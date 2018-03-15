Сегодня Надежду Савченко официально обвинили в организации страшного теракта в Раде.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нардеп планировала обрушить купол парламента из миномета, а потом добить оставшихся депутатов из автоматов.

Представление на снятие иммунитета и арест Савченко уже зарегистрировано в Верховной Раде. К тому же парламент оперативно исключил Героя Украины из комитета по нацбезопасности. А саму Савченко допросила СБУ.

"Страна" уже рассказывала о фабуле обвинений против Савченко.

По версии СБУ якобы нардеп вела переговоры с военными и с Рубаном по поводу их участия в военном перевороте по свержению Порошенко. В тоже время, по мнению наших источников в силовых структурах, не исключено, что в данном случае речь идет о провокации - военные, выступая агентами спецслужб, сами предлагали Савченко идею переворота и записывали разговоры с ней.

В ответ на предполагаемые минометные взрывы в Раде взорвались и соцсети. Блогеры выдвинули идею, что громкий процесс против Савченко сделает из нее украинскую Жанну Д'арк - по их мнению, желание проделать с Верховной Радой действия, которые описал Луценко (взорвать купол и перестрелять депутатов) есть почти у всех украинцев.

"Луценко стал главой предвыборного штаба Савченко"

"Юрий Витальевич, похоже, записался в пиарщики к Наде. Ну, с такими планами - кто ж за нее не проголосует? Пол-Украины мечтает о кровавой бане под павшим куполом", - пишет журналист Михаил Ганницкий.

Позже Ганницкий объяснил, почему украинцы мечтают об этом:

"В этом заслуга самих парламентариев – мысль о насилии в отношении народных депутатов является весьма приемлемой для широкого круга обывателей. Луценко, озвучивая версию о коварных планах Нади Маугли, мог бы легко убедиться в том, насколько близки народу идеи "взорвать их всех и добить автоматами", всего лишь прокатившись на работу в переполненной утренней маршрутке.

Боюсь, как бы публичный процесс с детализированным разбором планов об уничтожении народных избранников в сессионном зале в прямом эфире не открыл ящик Пандоры, вдохновив на реализацию этих самых планов наиболее отчаянных радикально настроенных товарищей, безуспешно ждущих от власти решительных реформ, прекращения кумовства и воровства, а также очистки государственных институтов от откровенных уголовников последние четыре года, - рассерженных людей, прошедших за эти четыре года надлежащую подготовку в зоне АТО".

"Такое ощущение, что Луценко стал главой предвыборного штаба Савченко. Вот это пиар! Добивать автоматами, а потом каждому осиновый кол вбить. Ужос", - говорят АТОшник Юрий Покиньборода.

"Сначала взорвать а потом добивать автоматами. И миллионы украинцев хоть и мысленно, но стали на мгновение соучастниками Савченко", - вторит им телеведущий Ростислав Сухачев.

"Полагаю у населения к Савченко теперь только один вопрос: "Почему нас не позвала?", - говорит журналист Вячеслав Чечило.

"На самом деле Юрий Луценко озвучил тайные мысли множества граждан.

Забросать боевыми гранатами парламентскую ложу, минометами обрушить купол и добить выживших депутатов автоматными очередями.

Особенно изощренно выглядит обстрел из минометов. Видимо в планах Савченко было обрушить гигантскую люстру в сессионном зале, чтобы ее осколки произвели эффект разорвавшегося тяжелого фугаса.

Я уже представляю себе суровых АТОшников, которые под командованием Савченко и Рубана, буквально с ночи оборудовали в сессионном зале минометные позиции, расставляли пулеметные гнезда и складывали гранаты, заранее просчитывая траектории полета мин. А утром депутаты брели бы в зал, как на заклание, отчетливо осознавая неотвратимое...", - описывает предполагаемую бойню журналист Денис Попович.

"Хроники падающей страны: Луценко с трибуны красноречиво описывает мечту миллионов украинцев, которые мысленно хотят подсказать любой "савченко", чтобы она не забыла и Банковую, и Резницкую", - пишет блогер Владислав Оленченко.

"Какая преступная недальновидность Луценко?!

Как возможно мечту большинства украинцев озвучить вслух, да ещё и назначить в этой мечте старшего? Что за рекламная компания? Он так рассказал, что я аж свизуализировал ...", - пишет политолог Виктор Зубрицкий.

Позде и сама Савченко, выйдя с допроса СБУ, заявила, что военный переворот - "правильное событие", и его хотят все украинцы.

"Уж слишком они боятся выборов"

Столь скандальные обвинения попытался объяснить лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили.

"Савченко тот ещё фрукт, но уж слишком они боятся выборов.

Что-то мне подсказывает, что у них дела совсем уж плохи, ведь Луценко с таким же рвением утверждал, что я собирался захватить Верховную Раду на деньги Курченко.

Вот так бывает, когда полные шарлатаны дорываются до власти. Ничего, скоро мы этот маразм закончим, и без бомб, стрельбы и насилия", - пишет Михо.