На трассе Киев-Чоп во Львовской области столкнулись две фуры. В результате двое водителей и один пассажир были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

ДТП произошло 14 марта в 23:10 в селе Малые Подлески. Как установили полицейские, произошло столкновение двух грузовиков: Renault Premium под управлением 33-летнего жителя города Хмельницкий и DAF, которым управлял 56-летний житель Житомирской области.

Фото: lv.npu.gov.ua

Водитель Renault госпитализирован с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом лобной кости, ссадины лица". Его пассажира, 38-летнего жителя города Хмельницкий, увезли в больницу с закрытым переломом костей правой голени, открыой черепно мозговой травмой.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Фото: lv.npu.gov.ua

Напомним, что в Черновицкой области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли четыре пенсионерки.

Как сообщала "Страна", в Днепропетровской области столкнулись грузовик мясокомбината и легковушка, трое пассажиров сгорели заживо.