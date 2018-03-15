Защита лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на действия органов власти Украины в отношении политика в части нарушения прав человека.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Руслан Чернолуцкий.

В поданной жалобе адвокаты указывают на жестокое обращение с Саакашвили во время его незаконного задержания и выдворения с территории Украины и противоправные действия президента Украины Петра Порошенко при лишении Саакашвили гражданства Украины.

Защита экс-президента Грузии также обжалует факты незаконного задержания его несколько раз с декабря 2017 года без соответствующих на то правовых оснований.

"Кроме того, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, используя служебные полномочия, пытался сформировать в обществе негативное мнение в отношении Михаила Саакашвили. Незаконными действиями власти Саакашвили был фактически лишен дальнейшего права на защиту собственных интересов в украинских судах", - отметил адвокат.

Чернолуцкий указал, что в поданной в ЕСПЧ жалобе изложены и другие обстоятельства, которые послужили основанием обращения в Европейский суд.

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля политик был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В настоящее время Саакашвили находится в Нидерландах.

Ранее "Страна" сообщала, что Саакашвили заявил, что за Савченко взялись перед выборами.

Также в ГПУ объяснили, почему приостановили расследование дела Михаила Саакашвили.