Международный валютный фонд порекомендовал Украине установить рыночные цены на газ, аргументируя тем, что это сделает невозможным практику скрытых и лишенных адресности субсидий. Об этом сообщает DW.

Как отметил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, реформирование цен на энергоносители является одним из наиболее определяющих достижений в Украине в течение последних лет.

Президент Порошенко раньше предполагал, что решение Стокгольмского арбитража может изменить требования Фонда.

"Остается важным, чтобы цены на газ определялись рынком, что сделает невозможным как сегментацию рынка, так и возвращение к практике скрытых и лишенных адресности субсидий", - подчеркнул Люнгман и добавил, что текущая система субсидий на жилищно-коммунальные услуги защищает наиболее уязвимые домохозяйства от роста цены на газ.

Напомним, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша кредита. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ, а также требованиями МВФ были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.

Ранее "Страна" писала о том, что Гройсман обещает снижение цен на газ, вопреки требованиям МВФ.

Также мы сообщали, как украинская власть попытается дотянуть до выборов без кредитов МВФ.