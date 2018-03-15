Во Львовской области восемь человек отравились магазинным тортом, из них семеро, включая троих детей, были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.



В Бродовское отделения полиции 14 марта поступило сообщение от врачей о том, что в медучреждение за помощью обратились восемь жителей района. После оказания медицинской помощи один человек вернулся домой, остальных госпитализировали с диагнозом острый гастроентороколит, кишечная инфекция.



На лечении находятся взрослые от 28 до 43 лет и дети от 7 до 12 лет.

Причиной отравления мог стать торт, который купили в магазине на празднование дня рождения.



Открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) УК Украины. Максимальное наказание по данной статье - до трех лет ограничения свободы. Проводится расследование.

Напомним, что во Львовской области пятеро человек были госпитализированы после того, как съели пирожные тирамису домашнего приготовления.

Как сообщала "Страна", во Львовской области двое детей отравились крысиным ядом.